بالفيديو ظاهرة قشط الشوارع تغزو بغداد

تنتشر في شوارع بغداد ظاهرة قشط الشوارع دون تبليطها ما يخلف مطبات وعراقيل تتسبب بالكثير من الحوادث المرورية والزحامات، فضلاً عن الاضرار التي تصيب عجلات المواطنينفي شوارع بغداد تجد كل ما لا يسرك، واحدة من تلك الاشياء، هذه الطرق، التي قشط تبليطها بداعي تحسينها ، ولكن النتيجة كما ترون، مطبات واخاديد تصعب عملية المرور على هذه الطرقات.نحن الآن في منطقة تعتبر من مناطق بغداد الراقية، وتقع بالقرب من مركز العاصمة، وهذا حال شوارعها.قررنا ان نجري جولة قصيرة بواسطة السيارة على هذا الطريق لنتشارك معكم المغامرة، فكانت هذه النتيجة.يقول المواطنون ان تكرار هذا المنظر في العديد من شوارع بغداد الرئيسة والفرعية يصيبهم بالاذى من خلال الاضرار بعجلاتهم، وحتى ان الامر يخلق زحامات وبعض الاحيان حوادث مرورية.لا سبيل الا مناشدة الجهات المختصة بمعالجة اسباب التلكؤ في تصليح هذه الشوارع وجعلها صالحة مجددا لمرور المواطنين