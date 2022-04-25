شح المياه يهدد ارزاق المزارعين في الديوانية

يتخوف الفلاحون في الديوانية من عدم تمكنهم من الزراعة في الموسم المقبل بسبب شح المياه والجفاف الذي ضرب البلاد, وسط مطالبات بتفعيل الاتفاقيات المائية وزيادة حصص العراق من ايران وتركيا.يترقب المزارع الحاج كامل حصاده هذا الموسم بخشية وقلق من عدم الزراعة في الموسم المقبل ، نتيجة لشحة المياه والجفاف الذي ضرب العراق هذا العام، لتتقلص مساحة الاراضي التي يزرعها الى خمسة وعشرين دونما بعد ان كان يزرع مئة دونم في المواسم السابقة ، الامر الذي تسبب بخسائر مالية كبيرة له .جمعيات مستخدمي المياه بدورها طالبت بتفعيل اتفاقيات المياه ومطالبة الجانبين الايراني والتركي بزيادة الحصة المائية للعراق، فيما توقعت زراعة الديوانية ان تصل كميات المحصول المسوقة هذا الموسم، الى مئتين وسبعين الف طن، بسعر حددته وزارة التجارة بسبعمئة وخمسين الف دينار للطن الواحد وقابل للزيادة، مع تسليم المزارعين مستحقاتهم المالية مباشرة دون تأخير.