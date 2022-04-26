رمضان عند الشباب: أجواء خاصة من البهجة والمرح‎‎

يخلق الشباب خلال ايام شهر رمضان أجواء خاصة بهم حتى أنها اصبحت طقساً اعتادوا عليه, إذ تتجه الغالبية العظمى منهم لارتياد المقاهي والاماكن العامة بحثاً عن جلسات السمر مع الاصدقاء .

تتعدد طقوس رمضان ولكل منها نكهة خاصة ,, وللشباب نصيب من ذلك حيث تتصدر السهرات الليلية أولوياتهم ويتجهون للمقاهي والاماكن العامة بحثا عن جلسات السمر مع الاصدقاء.

يرتبط قدوم شهر رمضان ومكانته الخاصة في قلوب الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية، بالعديد من الطقوس والعادات المميزة، والتي تجمع بين العبادة والترفيه، ومنها ما يشمل اعمال البر بالاضافة الى تبادل الزيارات والتواصل بين الناس.

ويرى الكثير من الشباب أن السهرات الرمضانية وتجمع الشباب في المقاهي والاماكن العامة يعزز روابط التواصل بين الشباب فضلا عن التعرف على اشخاص جدد .