بالفيديو: إليكم اجواء عيد الفطر في بغداد

يستعد الاهالي في بغداد للاحتفال عيد الفطر المبارك، بصنع الحلويات التي تعد من الطقوس الاساسية في هذه الايام، وسط امنيات باستقرار الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية.

في هذا الوقت من كل عام تستعد العوائل البغدادية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال ممارسة الطقوس المعتادة كصنع الحلويات والتبضع، حيث بدأت الافران باعداد كميات كبيرة من الحلويات لغرض بيعها على المواطنين.

زيارات متبادلة بين الاقارب والاصدقاء ميزة اخرى تضاف لهذه الايام المباركة، والتوجه الى المراكز التجارية للتبضع وشراء ملابس للاطفال وحتى الشباب.

وشهدت الاسواق في بغداد وبقية المحافظات اقبالا متواضعا خلال العام الحالي، والسبب يعزوه مواطنون الى ارتفاع الاسعار جراء خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.