"شبح الجفاف" يهدد بحيرة الرزازة

تعاني بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة من قلة المياه بسبب الاهمال الحكومي وسرقة حصصها المائية، وسط مطالبات بايجاد حلول سريعة وابعاد شبح الجفاف عنها.

بحيرة الرزازة مسطح مائي يقع غرب محافظة كربلاء المقدسة، وواحدة من أهم المعالم الاثرية والسياحية في المحافظة، فبعد الاهمال الحكومي المتعمد وسرقة اطلاقاتها المائية من قبل بعض المحافظات، باتت اليوم مهددة بالجفاف ونفوق الثروة السمكية منها، مما دفع الصيادين الى المطالبة بزيادة حصتها من المياه.

المائية المسؤولية الكاملة لقلة دعم بحيرة الرزازة، فيما تحججت الوزارة بانخفاض منسوب المياه بشكل عام في البلاد، مما ادى الى اعتماد البحيرة على مياه البزول.