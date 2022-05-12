البرلمان يستأنف جلساته... وينهي قراءة هذا القانون‎‎

بعد عطلة وفتور .. استأنف مجلس النواب عقد جلساته بجدول أعمال تضمن انهاء القراءة الاولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصويت على استكمال اعضاء لجانه النيابية الدائمة والبالغ عددها خمس وعشرين لجنة، فيما قرر رفع جلسته الى يوم غد لحسم مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ.

بعد انقطاع استمر لأكثر من شهر .. مجلس النواب يستأنف جلسته السابعة وينهي القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدم من الكتلة الصدرية القانون وبحسب نواب من كتل اخرى ضروري واهميتهُ تكمنُ بالتطبيقِ والالتزام به ما بعد التشريع.

وبعد اشهر طويلة من الجدل والخلاف تمكن البرلمان من حسم اللجان النيابية وتسمية اعضائها والبالغ عددها خمسا وعشرين لجنة مهامها مراقبة المؤسسات التنفيذية ومراجعة التشريعات وانضاج القوانين المرحلة من الدورات السابقة الى الدورة الحالية.

وبعد جدول لم يتضمن سوى فقرتين رفع مجلس النواب جلسته استعدادا لجلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والذي وصل الى مراحله الاخيرة بحسب المعطيات التي ادلى بها اعضاء في اللجنة المالية.