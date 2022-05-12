الفساد يطال وزير الصناعة... فهل يقال من منصبه؟‎‎

جمع تواقيع اكثر من 105 نواب لاقالة وزير الصناعة منهل الخباز.

كشف نواب عن جمع اكثر من مئة وخمسة تواقيع لاقالة وزير الصناعة منهل الخباز وسحب يده , يأتي ذلك في وقت يتهم سياسيون الخباز بهدر اموال الدولة والحاق ضرر كبير بقطاع الصناعة الوطنية.

اكثر من مئة توقيع برلماني لاستجواب وزير الصناعة منهل الخباز هذا ما كشف عنه احد النواب والذي اكد ان التواقيع مستمرة لمطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب يد الخباز ووكيله واحالتهم للتحقيق عقب تسليم ملفات تدينهم الى هيئة النزاهة.

ويتهم برلمانيون وزير الصناعة بالاستحواذ مع شريكه محمد المشهداني على تسعة وثلاثين دونماً صناعياً تعود لمعمل البسة في قلب مدينة الموصل لصالح شركة وسيطة غير مؤهلة لبناء مجمع سكني بقيمة مئة مليار دينار .. مطالبين الحكومة وهيئة الاستثمار والقضاء بابطال هذه الرخصة الفاسدة , كون هذه الشركة الان تعلن الرخصة الاستثمارية للبيع.

مصادر سياسية كشفت عن قيام وزارة الصناعة ببيع معمل السكر والخميرة في الموصل لتاجر خردة من خلال اجبار مجلس ادارة الشركة على اعطاء المعمل استثمارا لشركة مقاولات غير متخصصة , وتقوم هذه الشركة ببيع المعدات القديمة والحديد كخردة من دون اي تأهيل وهذا هو الحال لجميع المصانع التي تم تخريبها في عهد الوزير منهل الخباز , الأمر الذي ادى الى الحاق ضرر كبير في قطاع الصناعة الوطنية.

ومابين الفساد وهدر المال العام يتهم سياسيون وزير الصناعة منهل الخباز بالترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية، مطالبين هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبته.