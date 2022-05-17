بالفيديو فلاحون يشتكون من تأخر تسليم الحنطة

يشكو عدد من الفلاحين في كربلاء من الاجراءات الروتينية المتبعة اثناء تسليم محصول الحنطة، في وقت تؤكد وزارة التجارة العمل على حل جميع المعوقات في المحافظةتزامناً مع بدء تسليم محصول الحنطة في البلاد يشكو عدد من الفلاحين من أجراءات سايلو كربلاء بسبب تأخير أجراءات استلام الحنطة اضافة لنقص الموظفين التابعين لوزارة التجارةوزارة التجارة أكدت حل جميع المعوقات و المشاكل التي حصلت في سايلو كربلاء عن طريق زج ستة فاحصين مختبريين لتقليل طوابير العجلات بالأضافة الى تنسيب موظفين من وزارة الزراعة لسد النقص الحاصل في السايلو