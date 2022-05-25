عقب أشهر من التلكؤ… ما جديد مشروع المدارس الصينية؟‎‎

المدارس الصينية...

مشروع طال الحديث عنه. أشهر مضت ولايزال الانشاء بمراحله الأولية.. بحسب الجهات المسؤولة التي كشفت بانها انتهت من بناء الطوابق الاولى .. وسيتم التسليم بشكل كامل بموعد يتراوح بين سنة الى سنتين حسب حجم التصميم.ألف مدرسة ستتوزع داخل كل محافظات العراق عدا التابعة لإقليم كردستان. تصريحات ادلى بها المهندسون المسؤولون عن المشروع الذين انطلقوا برفقة الفريق الصيني لمتابعة سير الخطوات في تلك المحافظات.ويحتاج العراق بحسب تصريحات لثمانية الاف مدرسة على الأقل لاستيعاب الأعداد التي باتت تتزايد يوما بعد آخر ناهيك عن المدارس المتهالكة التي هي بحاجة اصلا لاعادة الاعمار والتأثيث بسبب الضغط والاستهلاك الذي تعرضت له في السنوات الماضية نتيجة ازدواج الدوام وضعف الدعم المادي.