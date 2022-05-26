الحمى النزفية... اجراءات جديدة في هذه المحافظة‎‎

اربع عشرة اصابة منها خمس موجبة , هذا ماسجلته محافظة الديوانية من اصابات بفيروس الحمى النزفية حتى الآن . صحة المحافظة أكدت على توفير العلاجات اللازمة، فيما باشرت كوادر المستشفى البيطري بعملية التغطيس والرش للحيوانات والحظائر التي ظهرت فيها الإصابة، ومنعت حركة تنقل الحيوانات، لمدة اسبوعين منعا لانتشار المرض.

وفي أول اجتماع لها اعلنت لجنة الصحة النيابة عن استضافة وزير الصحة لمعرفة خطة الوزارة لمواجهة خطر الحمى النزفية، فيما كشفت الحكومة المحلية عن احتياجها لأربع مجازر نظامية في مركز القضاء كونها تفتقر لوجود المجازر منذ العام الفين وخمسة عشر، ما يشجع على انتشار ظاهرة الجزر العشوائي، الذي يعد مساعدا لانتشار المرض.