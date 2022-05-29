كربلاء تشهد حملة إعمارية موسعة‎‎

تشهد كربلاء عملا متواصلا لإنجاز المشاريع الحيوية عقب حملة إعمارية اطلقت لإعادة الحياة الى المدينة , يأتي ذلك في وقت تؤكد الحكومة المحلية ان هذه الحملة ستحد من الاختناقات المرورية لاسيما في أوقات الزيارات المليونية.شوارع مبلطة ومداخل رئيسة متوسعة وعمل متواصل ليل نهار لإنجاز المشاريع الحيوية.. هذا ماتشهده محافظة كربلاء بعد حملة اعمارية أطلقتها المحافظة ونالت ترحيب الأهاليمحافظ كربلاء استمرار العمل لإنجاز المشاريع المهمة التي تخدم المدينة لاسيما الحد من الاختناقات المرورية أيام الزيارات المليونية.