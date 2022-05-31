بالأرقام... لا حرية للصحافة في العراق!‎‎

تقف جهات عدة بالضد من انتهاك حرية الصحافة ومحاولة نقل المعلومة بشفافية وحيادية .. في وقت سجلت فيه منظمات دولية مختصة تراجع العراق بمؤشر حرية التعبير من خلال رصدها لانتهاكات في السنوات الاخيرة.لا حرية للصحافة في العراق .. تصريحات وارقام كشفت عنها هيئة الاعلام ومنظمات دولية ابرزها اليونسكو.. كانت حاضرة بورشة كرست لدعم الصحفيين والوقوف ضد الانتهاكات التي وصلت بالبلاد لتذيل قوائم حرية الصحافة والتعبير في العالمويكشف صحفيون ان بعض الافراد والمنتسبين بالقوات الامنية لا يزالون يتعاملون بالطرق الكلاسيكية.. مطالبين بكتاب "قيادة العمليات" رغم توجيه الاخيرة بانتهاء التعامل به منذ اعوام.وعقب سنوات من التصريحات.. لايزال الصحفي في العراق يعيش بيئة خطرة ذهب ضحيتها المئات منهم اثر اعمال اغتيال او محاولات تهديد او حتى تكميم للافواه.. فهل ستشهد الفترة المقبلة تغيرا ملموسا بواقعهم .. ام ستسير السفينة ويبقى الصحفي كسمكة سهلة الاصطياد وسط بحر ملئ بالمخاطر.