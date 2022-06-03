تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!‎‎

أثار تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط غضبا شعبيا واسعا في عموم البلاد… في وقت كشفت فيه الوزارة عن فتحها تحقيقا عاجلا تم فيه التوصل لخيوط عن المسربين.فضيحة مدوية وخرق واضح بوزارة التربية..تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط اثار غضب الشارع العراقي..الذي طالب بمحاسبة المقصرين بدءا من الوزير وصولا للمتسببينوزارة التربية وعلى لسان متحدثها اعترفت بإخفاقها وتشكيل لجنة للتحقيق بالأمر.. مؤكدة انها اوقفت الامتحانات لأن الفاعل من الممكن ان يسرب بقية الموادوفي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة بان موعد الامتحانات الجديد سيحدد بعد ايام.. يطالب الشارع بعدم التهاون من اجل كشف المتسبب على اعتبار ان هذه المرة هي ليست الاولى التي يتم فيها تسريب الاسئلة.