الخلاف النفطي والقضاء: مراحل متقدمة من التعقيد‎‎

بعد ايقاف قانون النفط والغاز الكردي .. مجلس قضاء كردستان يهاجم المحكمة الاتحادية العليا ويصفها بغير الدستورية في بيانٍ عدهُ بعض النواب بالتجاوز الصارخ على سلطة المركز من قبل جهة قضائية غير دستورية وغير قانونية.بوصفٍ مثيرٍ للجدل .. السلطةُ القضائية في اقليم كردستان تهاجم المحكمة الاتحادية العليا وتصفها باللادستورية عبر بيان رسمي وذلك على خلفية الغاء قانون النفط والغاز الكردستاني، بيانٌ وبحسب نواب متناقض جدا وتعدٍ صارخٍ من قبل الجانب الكردي تجاه المركز.وفي رد كردي معارض لبيان مجلس قضاء كردستان اكد بعض النواب من كتلة الجيل الجديد ان المحاكم والسلطة القضائية في الاقليم تعمل بصبغة حزبية وغير دستورية وغير قانونية وخطابها الهجومي تجاه قضاء المركز ردة فعلٍ لا اكثر للحفاظ على مكتسباتها النفطيةالخلاف النفطي مابين المركز والاقليم وفقا لمجريات الاحداث يبدو انه وصل الى مراحل متقدمة من التعقيد الى حد تبادل الاتهامات وبهذا فان الخلاف قد يتطور الى اكثر من ذلك ما لم يكن هنالك قانون اتحادي ينظم العلاقة المربكة بين الطرفين.