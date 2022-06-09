إصابات كورونا تعاود الإرتفاع... ما علاقة حرارة الصيف؟‎‎

ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا يعود للواجهة من جديد،، حيث سجلت وزارة الصحة مؤخرا قرابة المئتي اصابة خلال يوم واحد، في حين اكد مختصون ان حرارة الجو تعزز من قوة الفايروس.بين ليلة وضحاها،، يسجل العراق قفزة نسبية باعداد المصابين بفيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي الذي سجل قرابة المئتي اصابة، بعد ان كانت محصورة بالعشرات خلال الأيام القليلة الماضية، اخصائيون كشفوا عن الاسباب التي عززت قوة الفايروس، من بينها ارتفاع درجات حرارة ورطوبة الجو واللذان يكونان بيئة مناسبة للفايروس، بحسب مختصين.عدم اكتراث الكثير من المواطنين بخطر الفايروس حتى الان من حيث الالتزام بالاجراءات الوقائية، فضلا عن ضعف اقبالهم على تلقي اللقاح، عوامل مازالت تؤثر على حياة الكثيرين، في ظل وجود وباء الحمى النزفية الذي بدأ هو الاخر يسجل إصابات مرتفعة بين المواطنين.الحمى النزفية وفايروس كورونا خطران يهددان الواقع الصحي للبلاد، معنيون اكدوا ان غياب الاجراءات الحقيقية للحد من هذه المخاطر سيجعل العراق من ضمن البلدان الاكثر عرضة للأوبئة التي تكلف حياة المواطنين ثمنا باهظاً.