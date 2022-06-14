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مراقبون: لا حكومة من دون الصدر

بالفيديو

2022-06-14 | 06:05
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مراقبون: لا حكومة من دون الصدر

المصدر:
السومرية
788 مشاهدة

مراقبون: استقالة نواب الكتلة الصدرية عقدت المشهد السياسي ولا حكومة من دون الصدر

مراقبون: استقالة نواب الكتلة الصدرية عقدت المشهد السياسي ولا حكومة من دون الصدر

بعد موافقة رئيس البرلمان على الاستقالة الجماعية للكتلة الصدرية، رأى مراقبون أن المشهد السياسي تعقد أكثر ويتجه نحو الانغلاق نتيجة عدم وجود أي تفاهمات بين القوى السياسية، في وقت اشاروا الى أن حل البرلمان سيكون أحد الخيارات المطروحة في الايام المقبلة

امام مشهدٍ نيابيٍ غير مألوف تقف العملية السياسية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوافق على استقالة ثلاثة وسبعين نائبا من الكتلة الصدرية بعد تقديم استقالات جماعية خطوة النواب الصدريين نحو مغادرة قبة البرلمان جاءت كردٍ بعد اخفاق جميع المحاولات والمبادرات للخروج من حالة الانسداد لكن المشهد وبقراءة سياسية تعقد اكثر من السابق

قانونيا استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان لا تعني ان مجلس النواب متجه صوب التعطيل، ووفقا لقانون الانتخابات فمرشح اعلى الاصوات من الخاسرين هو من سيشغل المقعد شرط ان يكون من نفس الدائرة الانتخابية للنائب المستقيل ما سيزيد وبلغة الارقام مقاعد بعض الكتل النيابية

زيادة مقاعد بعض الكتل النيابية التي تعد الخصم الابرز للكتلة الصدرية لا يعني انها قادرة على الذهاب نحو حكومة توافقية وعليه يرى مراقبون ان احد الخيارات المطروحة للخروج من حالة الانسداد هو خيار حل البرلمان لاغير
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