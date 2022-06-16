في حي الانتصار: أبسط مقومات الحياة مفقودة‎‎

شكا اهالي حي الانتصار التابع لقضاء الراشدية من تلكؤ واضح في مستوى الخدمات، فيما عزا مسؤولون في دائرة البلدية هذا الامر الى ضعف التخصيصات المالية وتأخر انجاز مشاريع البنى التحتية التي تعرقل تبليط الطرق وتقديم الخدمات الاخرى.هكذا بدا المنظر عند دخولنا الى حي الانتصار التابع الى قضاء الراشدية، حيث تنعدم الخدمات بصورة ملحوظة في هذا المكان.يبدو المنظر هنا وكأنه في منطقة نائية، حيث تنعدم ابسط مقومات الحياة، لا ماء ولا مشاريع للصرف الصحي، ومن دون تبليط لهذه الطرقات، يعيش الاهالي على هذا الحال لسنين طوال رغم الوعود الكثيرة التي تقدم لهم باعمار مناطقهم، لكن واقع الحال يشير الى ما هو عكس ذلك.إذ يطالب الاهالي بضرورة تحرك الجهات المسؤولة لتخليصهم من هذا الواقع المرير .بعد لقائنا الاهالي داخل المدينة، اتجهنا صوب دائرة البلدية، للسؤال عن سبب هذا التلكؤ في تقديم الخدمات. المسؤولون عزوا الامر الى تأخر انجاز مشاريع البنى التحتية الخاصة بمشاريع المجاري، التي تعتبر العائق الاكبر امام اكمال الاعمال , فضلا عن قلة التخصيصات المالية حسبما اكدوا.ورغم ما يشير له مدراء الدوائر المختصة هناك، من تحرك لانجاز اعمال تحسين الخدمات، إلا ان الاهالي ضاقوا ذرعاً من هذا الحال المزري كما وصفوه.