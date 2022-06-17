الحمى النزفية... وزراة الصحة تدق ناقوس الخطر

أكثر من مئتي حالة اصابة بفيروس الحمى النزفية سجلتها البلاد وفقا لوزارة الصحة، خطر دفع الكوادر الطبية المختصة لتشكيل فرق جوالة لمراقبة بائعي اللحوم وتوعيتهم بخطر هذا الوباء.تزداد الامراض الوبائية في العراق بشكل ملحوظ، حيث سجلت البلاد أكثر من مئتي اصابة بفيروس الحمى النزفية وحالات وفيات ايضا خلال الفترة الاخيرة، وزراة الصحة دقت ناقوس الخطر محذرة من خطورة الوباء، سيما وان أعراضه لا تختلف عن امراض الحمى باشكالها كافة خاصة خلال الايام الاولى من الاصابة، لتباشر الفرق الصحية بحملات توعية لمن هو على تماس مباشر مع الحيوانات خاصة المواشي التي تنقل هذا الفيروس الى الإنسان.من جهتهم، اصحاب محال بيع اللحوم شكوا من ضعف إقبال المواطنين على شراء اللحوم منذ بدء تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، داعين أقرانهم للاعتماد على المجازر المخولة حكوميا لشراء اللحوم الحمراء للحد من خطر انتشار المرض.