فطريات وفيروسات تهدد سلامة الامن الغذائي!‎‎

حذر مسؤولون ومختصون من سوء تخزين الأطعمة، مشددين على ضرورة اتباع إرشادات الصحة والسلامة العامة عند التعامل مع الأطعمة والمواد الغذائية.. وسط دعوات لتشكيل لجان مختصة لفحص هذه المواد قبل وصولها للمستهلك.ميكروبات وفطريات وفيروسات تهدد سلامة الأمن الغذائي للمواطن والتي تسبب بأمراض مختلفة مثل السرطان وجرثومة المعدة، هذه الأمراض تصل الى الإنسان عن طريق بعض المواد الغذائية مثل البقوليات بمختلف انواعها والتي تتضرر بفعلِ الفطريات، نتيجة سوء التخزين أو عدم سلامة التربة الزراعية.وتتصاعد الدعوات الى تشكيل لجان مختصة تحت مسمى السيطرة النوعية، تشترك بها جهات حكومية متعددة لإجراء فحوصات على تلك المواد وضمان خلوها من اي فطريات قد تتسبب بامراض تطال الكثير من اعضاء جسم الانسان.