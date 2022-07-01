اصحاب المولدات الاهلية يقررون ايقاف التشغيل‎‎

في سابقة خطيرة متزامنة مع دخول البلاد بفصل الصيف اللاهب اتفق اصحاب المولدات الاهلية على إيقاف تشغيل مولداتهم وذلك بسبب قطع حصة الوقود عنهم من وزارة النفط وعدم فسح المجال امامهم لشراء مادة الكاز من السوق السوداء.لافتةٌ خطها احد اصحاب المولدات الاهلية في بغداد تحديدا حي الميكانيك التابع لمنطقة الدورة، ليعرف المشتركون بأنه سيوقف التشغيل مطلع شهر تموز ولذلك لعدم تجهيزه بالوقود من قبل وزارة النفط التي منعته أيضا من شراء مادة الكاز من السوق السوداء ومعامل الوقود.شبهات الفساد كان لها حضور بهذا الامر، فهذا الشاب الذي يمتلك مولدة اهلية تحدث عن بيع حصته من قبل أشخاص داخل وزارة النفط الى آخرين بمبالغ وصلت الى أكثر من ثلاثين الف دولار.اما الاهالي الذين باتوا في حيرة من امرهم, فقد طرحوا تساؤلات كثيرة منها كيف سيواجهون حر الصيف اللاهب في ظل الانقطاع بالتيار الكهربائي الحكومي والاهلي، منتقدين الإجراءات التي تعمل بها مؤسسات الحكومة الحالية وخاصة وزارتي النفط والكهرباء.