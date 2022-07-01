خان ضاري ينبض بالحياة مجددا!‎‎

تنبض الحياة مجدداً في خان ضاري بعد ما عاناه من الاهمال والاندثار، ليكون مكانا شاخصاً ودليلاً حياً على فترة مهمة من تاريخ العراق.بين اروقة هذا المكان … يتجدد التأريخ .. ويعاد سرد حكايات وقصص ومواقف مشرفة دونت وأبت ان تكون في طي النسيان.. احداث ثورة العشرين وارتباطها الوثيق بهذا الخان … خان ضاري .يقول الكثيرون ان اهمية هذا المكان اقترنت بشخص الشيخ ضاري احد قادة ثورة العشرين.هذا الخان الذي عانى من الدمار والاهمال على مدى السنوات الماضية ، تحول بعد سلسلة من الاعمال الى هذا الشكل الذي وجدناه عليه، مكاناً اثرياً يعيد الى الاذهان تلك الحقبة المهمة من تاريخ العراق .ويؤكد المختصون ان اكثر من تسعين خانا موزعة في عموم البلاد، يمكن ان تتحول الى مرافق سياحية مهمة في حال الالتفات لها وترميمها وتخليصها من الاندثار الذي تعاني منه تلك الأماكن.