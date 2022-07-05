داخل أروقة المستشفيات... حكايات مواطنين افترشوا الارض!‎‎

رغم كثرة أعداد المستشفيات الحكومية في العراق ، إلا أن الشكاوى من الإهمال وسوء الإدارة لا تتوقف، حتى بات ذلك كأنه شعار المستشفيات كافة ، ولعلّ بعض المسؤولين لا يعرفون أن هناك حالات مرضية تدّخر من قوت يومها حتى تتمكن فقط من تدبير أجرة المواصلات للذهاب إلى المستشفى.وطوال نحو عامين ونصف العام من عمر جائحة كورونا ركن الاتجاه العام إلى خيار المصابين الذين يتجنبون المستشفيات الحكومية ، فاللجوء إليها نهايته موتٌ محتم يراها البعض من المواطنين وأن نسبة قليلة لم تجد لغير ذلك سبيلا.لا يتعلق تجنب العلاج في المستشفيات الحكومية بمرضى كورونا فقط ، بل هي حالة عامة ظهرت مع انحدار مستوى الخدمات الطبية في ظل تهالك البنية التحتية الصحية والافتقار للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة نتيجة قلة تخصيصات القطاع الصحي وهذا ما تؤكده وزارة الصحة مرارا وتكرارا الى جانب تعطل انشاء مستشفيات جديدة بل وهناك منشآت طبية كان يفترض ان تفتتح قبل عشر سنوات لكنها ماتزال تنتظر اكمال انجازها بسبب الفساد وسوء الادارة وتقاطع الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات ، كما يقول مسؤولون وسياسيون بإستمرار.