مهندسو العراق نحو الاعتصام المفتوح؟‎‎

المئات من المهندسين العراقيين يخرجون بتظاهرة امام مبنى وزارة التخطيط في بغداد، حيث ناشدت هذه الشريحة المهمة الجهات الحكومية بضرورة الانصاف وتحقيق مطالبهم بالحصول على حقوقهم كاملة فضلا عن تعيين الخريجين منهم.من دون اي حقوق او التفاتة من الجهات المعنية , هكذا هو وضع المهندسين العراقيين منذ سنوات، ليصل بهم المطاف الى حالة يرثى لها، بحسب ماتحدث به البعض منهم خلال تظاهرة نظمت امام وزارة التخطيط في بغداد، في خطوة لعلها تحقق بعض مطالبهم التي وضعت على طاولة الحكومة والبرلمان .وفي حال عدم الاستجابة لتلك المطالب التي خرج من أجلها مئات المهندسين ومن جميع المحافظات العراقية، فأن الوضع سيشهد تصعيدا ولربما تتحول هذه التظاهرة الى اعتصام مفتوح ونصب للخيام أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراءهذه اللافتات التي خطت عليها كلمات من بينها انصاف شريحة المهندسين يأملون من خلالها ان تعمل الحكومة المقبلة بتشريع قوانين توفر الحماية لهم وتخصيص درجات وظيفة للعاطلين منهم.