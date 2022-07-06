في سامراء... المياه تصل إلى البيوت ولكن!‎‎

يعاني أهالي قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين أزمة مياه خانقة على الرغم من مرور نهر دجلة عبر مدنهم ، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع لانتشالهم من واقعهم المرير.رغم امتداد نهر دجلة شرق وغرب سامراء إلا أن المدينة تعاني من أزمة حادة في المياه لاسيما أحياءها الشرقية، الأمر الذي يدفعهم لشراء حوضيات لملء خزاناتهم بشكل يومي فالتوسع الحاصل في المدينة لا ينسجم مع امكانيات اسالات مجمع الماء في القضاء التي باتت شبه متهالكة .هنا يعمل الحاج رائد في معمل تصفية المياه وبيعها للمواطنين فأغلب أحياء المدينة يصلها الماء لكنه غير صالح للشرب بحسب وصف مراقبين من أبناء المدينة مما يضطرهم لشراء مياه صالحة أو فلاتر تصفية لتلك المياه ، مئة واثنان وسبعون مليار دينار خصصت لحل ازمة شح المياه في سامراء منذ أكثر من عام لكن لم تتم المباشرة بالعمل بالمشروع حتى الآن، علما ان الحجر الأساس للمشروع وضع منذ عام الفين وستة.مابين الفلتر والتنكر والبحث عن قوت اليوم يبقى المواطنون غارقين في الازمات، مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية للمباشرة بالمشروع الكبير لانتشالهم من واقعهم المرير.