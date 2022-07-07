كربلاء: الجفاف يضرب قضاء الجدول الغربي‎‎.. فيديو

ألاف الأراضي الزراعية في قضاء الجدول الغربي شرق محافظة كربلاء المقدسة تواجه ازمة مياه حادة وجفاف الأنهار لأكثر من ثلاثة أشهر الامر الذي دفع المواطنين الى مطالبة الحكومة لأنقاذهم من كارثة بيئية قد تحصل إذا لم يتم أيجاد حل سريع لهم.شكوى المسؤول لاتختلف عن شكوى المواطنين حيث أكد قائم مقام القضاء ان شح المياه في محافظة كربلاء ادى الى جفاف الأنهر في القضاء ما أثر سلبا على المواطن والزراعة وربما يدفع الكثير من المواطنين الى الهجرة نحو المدن.