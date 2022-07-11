دعوة الصدر للصلاة الموحدة: رسائل عديدة وفرصة

شرقي العاصمة بغداد وتحديدا في مدينةِ الصد، ستُقامُ هناك صلاةٌ موحدة دعا اليها زعيمُ التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وذلك في الخامسَ عشر من شهر تموز الحالي وسط تفسيراتٍ عدة لاِهميةِ هذه الصلاة ورسائلهِا في هذا التوقيت.



دعوة الصدر لصلاة موحدة:



1- الصدر يعد العدة ويستعد لاقامة صلاة موحدة



2- الصدر يحدد الخامس عشر من شهر تموز الحالي موعدا لاقامة الصلاة في العاصمة بغداد



3- الصلاة ستشرفُ عليها لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص ابرزهم حاكم الزاملي



4- مشهد الصلاة الموحدة المرتقب : فرصة لجس نبض الشارع وتعاطيه مع دعوات الصدر



5- دعوة الصدر للصلاة الموحدة حملت الكثير من الرسائل للشعب ابرزها "فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون " 1- الصدر يعد العدة ويستعد لاقامة صلاة موحدة2- الصدر يحدد الخامس عشر من شهر تموز الحالي موعدا لاقامة الصلاة في العاصمة بغداد3- الصلاة ستشرفُ عليها لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص ابرزهم حاكم الزاملي4- مشهد الصلاة الموحدة المرتقب : فرصة لجس نبض الشارع وتعاطيه مع دعوات الصدر5- دعوة الصدر للصلاة الموحدة حملت الكثير من الرسائل للشعب ابرزها "فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون "