الصلاة الموحدة: ستكون مليونية!

لوجستيا ومعنويا وامنيا... صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين تحضيرات واستعدادات، وسط اجراءات امنية مكثفة وتوقعات بان يكون الحضور في مدينة الصدر مليونيا بنجاح.ساعات قليلة تفصل المصلين عن دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لاقامة صلاة الجمعة الموحدة هنا في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية مشددة ودعم لوجستي ومعنوي وشعبي.التحضيرات هنا في جامع المحسن، مستمرة ليلا ونهاراً من خلال تكثيف الاجتماعات مع القيادات الامنية لاستكمال جميع الاستعدادات مع بدء توافد المصلين من جميع المحافظات الى مدينة الصدر لإحياء هذه الدعوة.صوت الجمعة اعلى من اي احتجاج آخر هذا ما علق عليه الصدر في آخر تغريدة له حملت رسالة الى الخصم وبعض التوجيهات.