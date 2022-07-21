القصف التركي... مراقبون: موقف الحكومة خجول!‎‎

بينما تتزايد عمليات القصف التركي على مناطق شمال العراق, يبدو موقف الحكومة خجولا امامها، اذ يجد مراقبون ان الاستنكار وبيانات التنديد لاتمثل شيئا من الرد والحفاظ على سيادة البلد.بشكل متكرر ودون رادع يتواصل القصف التركي مستهدفاً مواقع مختلفة في مناطق إقليم كردستان، وسط صمت حكومي يكسر احيانا بشيء من الاستنكار والتنديد ومذكرات احتجاج وهي لا تمثل رداً حقيقياً ضد ما يجري بحسب البعض.ويطالب اخرون أن يشتمل الرد العراقي على الانتهاكات التركية على جميع وسائل القوة لحفظ سيادة البلد حتى وان كانت ردوداً عسكرية بالمثل لردع هذه الاعتداءات.وفي الاطار ذاته يزداد غضب الاوساط الشعبية من الاعتداءات التركية على مناطق شمال البلاد، فيما تتصاعد المطالب بمقاطعة تركيا اقتصاديا خصوصا مع تعدد أشكال الانتهاكات التي لم تقتصر على القصف العشوائي للمدن والاحياء الامنة بل تعدت الى حرب مائية اثر تقليلها إمدادات نهري دجلة والفرات.