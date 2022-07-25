فريق كردي يكشف عدد القواعد التركية في الاقليم واعداد الضحايا

كشف فريق كردي تابع لمنظمة اميركية عدد القواعد التركية في اقليم كردستان، فيما أشار الى اعداد الضحايا الذين سقطوا جراء المواجهات بين تركيا وحزب العمال.

يبدو ان فاجعة دهوك التي راح ضحيتها عدد من المدنيين افصحت الكثير من الاسرار حول الامكانيات التركية وتواجد قواتها في شمال العراق ، فريق كردستان التابع لمنظمة اميركية اشار الى وجود خمسة وخمسين مقرا وتسعة قواعد عسكرية في محافظتي اربيل ودهوك

الفريق الكردي كشف ايضا عن استشهاد مئة وثمانية وثلاثين شخصا حتى الان، جراء المواجهات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ثمانية وسبعون شخصا منهم في محافظة دهوك فيما أصيب نحو مئتين واربعة أشخاص بتلك العمليات

وتتوزع المقرات والقواعد العسكرية التركية الموجودة في إقليم كردستان، في محافظة اربيل اربعة عشر مقرا عسكريا وفي دهوك واحد واربعين مقرا عسكريا

فيما يتعلق بتجاوز الحدود واختراق اراضي اقليم كردستان من قبل تركيا اوضح الفريق انه في ألفين وسبعة عشر خلال تنفيذ عملياتها البرية دخلت تركيا بعمق خمسة وثلاثين الى اربعين كيلومترا الى سيدكان، بعدها دخلت بعمق تسعة عشر كيلومترا الى مناطق الزاب وآفاشين ونفذت القصف الاخير على قرية برخ، من مقرها العسكري في خامتير التي تبعد عشرة كيلومترات عن الأراضي التركية.

ويطالب الفريق الكردي قنصليات عدة دول، منها المانيا، وبريطانيا وكندا، التوقف عن دعم تركيا عسكريا، كون هجماتها تسببت بسقوط ضحايا مدنيين.