بسبب الجفاف هجرة داخلية في محافظات الجنوب

كشف تقرير اممي عن هجرة مئات الاسر من جنوب العراق بسبب الجفاف والتغير المناخي ، مؤكدا ان اغلب تلك الاسر تعتمد على الزراعةهجرة داخلية تشهدها المحافظات الجنوبية بسبب الجفاف والتغيرات المناخية الامر الذي دفع الكثيرين الى ترك الزراعة والتوجه نحو الوظائف المدنية بحسب تقرير امميالتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق اشار الى أن محافظات البصرة وميسان وذي قار تتجه لتسجيل أكبر عدد من النزوح الداخلي بسبب ندرة المياه والتلوث وملوحة التربة في بعض القرى، حيث شهدت المحافظات الثلاث في العام الفين وتسعة عشر نزوح ما يقارب خمسة عشر الف شخص وفي العام الفين وواحد وعشرين سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح اكثر من اثني عشر ألف شخص من جنوب العراق بسبب الجفافالتقرير الاممي اوضح ايضا أن نحو ثمانية بالمئة من الأسر تعتمد بشكل كامل على الزراعة أو الثروة الحيوانية أو صيد الأسماك وليس لديهم مصدر دخل بديل ، وشهدت السنوات الخمس الماضية، تخلي نحو عشرين بالمئة من الأسر في جنوب العراق عن الزراعة بينما تشير نسبة ثلاثين بالمئة الى تفكيرهم بالهجرة