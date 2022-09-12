طوفان بشري نحو محافظةُ النجف الاشرف واصحابُ المواكب تقدّم الخِدمات اللازمة

تُواصلُ محافظةُ النجف الاشرف اِستقبالَ ملايين الزائرين الذي قَدِموا من المحافظاتِ الجنوبية ودولِ الجوارِ في اتجاههِم الى كربلاء لاِحياءِ الزيارةِ الاربعينية فيما يسُارِعُ اصحابُ المواكبِ الى تقديمِ الخِدماتِ اللازمةِ للزائرين





المواكب بدورها ورغم الاعداد الهائله للزوار قدموا مايستطيعون منتقدين غياب الخدمات الحكوميه وخاصه الكهرباء ملايين الزائرين استقبلتهم مدينه النجف الاشرف قادمين سيرا من المحافظات الجنوبيه ودول الجوار عبرها إلى مدينه كربلاء لإحياء زياره الأربعينه امتدحوا ما اسموه كرم العراقيين عبر ماقدم لهم من أصحاب المواكبالمواكب بدورها ورغم الاعداد الهائله للزوار قدموا مايستطيعون منتقدين غياب الخدمات الحكوميه وخاصه الكهرباء وفي ظل التواجد الأمني المكثف تبقى مهمه اعاده هذه الملايين من الزوار تحديا كبيرا للحكومه تواجهه كل ما انتهت الزياره طوفان بشري اقل مايقال عنه انه مفاجيء في ظل نقص في الخدمات تعاني منه الدوله العراقيه برمتها

