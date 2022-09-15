رواتب بلا اداء.. مليارات الدنانير مقابل نواب عاطلين عن العمل‎‎

رواتب شهرية مقابل الجلوس في البيت ؟؟ وظيفة لا تجدها سوى في العراق مجلس النواب المعطل حاليا كلف ميزانية الدولة منذ اول جلسة له في التاسع من يناير الماضي حتى الان مئة و واحدا وسبعين مليار دينار مقابل اداء خجول لم يتجاوز سوى تمرير قانونين فقط وبضع الجلسات على حد وصف تصريحات سياسية واقتصاديةجليل اللامي / باحث في الشأن الاقتصادياداء البرلمان الفقير بالمنجزات لم يقتصرعلى تقاضي النواب رواتب شهرية من دون عملٍ يذكر فحسب بل كانوا وبحسب متابعين سبباً رئيسيا في تعميق الازمة من خلال تشكيل تكتلات نيابية عطلت العديد من الجلسات المقررة لاستكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستوريةصلاح بوشي / باحث في الشأن السياسيستاند ظاهريتعطيل عمل البرلمان لم يكن بارادة النواب وهنا الحُجة قد تلقى على التظاهرات الشعبية التي اندلعت لأسبابٍ يراها مراقبوان تتعلق بانعدام الثقة ما بين المواطن ومجلس النواب