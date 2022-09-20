خلال 24 ساعة.. مصرع واصابة 16 شخصا بحوادث سير مختلفة

سجلت البلاد في العام الماضي اكثر من الفي وفاة بسبب حوادث الطرق، في وقت كشفت فيه مديرية المرور العامة عن ارتفاعها مؤخرا ولاسباب قالت بانها متفرقة،،تقمركبتان في البصرة ومثلهما في ذي قار والمثنى واربع اخرى في كركوك، حوادث سير بالجملة داخل شوارع العراق الرئيسة والفرعية، مديرية المرور قالت بان تجاوز السرعة والاجتياز الخاطئ هي ابرز الاسباباما سوء الشوارع ورداءة الطرق الداخلية والرئيسة الرابطة بين المحافظات فتقول المديرية بان مسؤوليتها تقع على عاتق وزارة المالية ودوائر الطرق والجسور والبلديات، التي تقوم باستحصال المبالغ التي تجبى من المواطنين عند تحويل الملكية وتجديد اوراق العجلة الاصوليةوسجل العراق في السنوات الاخيرة الالاف من الوفيات بسبب حوادث السير ، ناهيك عن عشرات الالاف التي تنتهي باصابات تتنوع بين الخفيفة والخطرة، وسط دعوات باتخاذ موقف حكومي جاد بالاتفاق مع الدوائر المعنية لانهاء تلك الحوادث المتكررة