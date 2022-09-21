مراقبون: لا امكانية للسيطرة على آفة الفساد

الصراع مع الفساد في العراق, يطول لا امكانية للسيطرة على هذه الآفة التي نخرت مفاصل الدولة, وبين فترة واخرى تبرز نشاطات يؤكد كثيرون انها بداية النهاية لهذا الملف, لكن بلا جدوى, يرى البعض أن الفساد بشكله الحالي والمتمثل بهيأة تكتلات مدعومة يصعب القضاء عليه, دون إرادة حقيقية .وعن مكافحة الفساد يحكى كثيراً يقول البعض أنها تمثل في كثير من الاحيان أداة للاطاحة بالخصوم ليس إلا , خاصة مع وجود الكثير من الملفات التي لا تزال مركونة تحمل بين طياتها ادلة دامغة على تورط الكثيرين بالفساد .ويعد الفساد اساس المشاكل المستعصية بالعراق على جميع الصعد, وتكمن المعالجة الحقيقية في انهاء المحاصصة وتوفر الارادة السياسية للحد من هذه الآفة ومحاصرة الفاعلين فيه .