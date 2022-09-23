ثورة تشرين: تحشيد لاحياء ذكراها الثالثة‎‎

في ذكراها الثالثة المرتقبة . ثورة تشرين ستنطلق في الاول من اكتوبر المقبل بتحشيد شعبي لن يكون هذه المرة مجرد حدث عابرٍ بحسب المعطيات فهنالك على الارضِ حراكٌ مدني يستعدُ لاحياء هذه الثورة بالرفض والتنديد بأي حكومةٍ مقبلة تُشكل على اساس التوافقات وربما الاحتجاج القادم سينعطف اكثر نحو تصحيح المسار والدولةعودة ثورة تشرين الى سابق عهدها تحتاج الى صفوف مرصوفة تحفظها من الاختراق اضافة الى قيادة حكيمة تقود دفة الاحتجاج بطريقة سلمية وفق شعارات موحدة وهدفها هو بناء الدولة على اسس وطنية بحسب وصف مراقبينايام قليلة جدا تفصل الشارع البغدادي وباقي المحافظات عن احياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين وما بعد احياء الذكرى للمشهد .. تفاصيلٌ اخرى وفقا للمعطيات