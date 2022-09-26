خطأ طبي: وفاة شاب عراقي بعملية قص للمعدة

خطأ طبي اخر يتسبب بوفاة الشاب علي الذي ذهب لاحدى المستشفيات الاهلية في بغداد لاجراء عملية قص للمعدة لكن لم يحقق غايته ينحيف الجسد وانما خرج منها جثة والسبب خطأ ارتكبه الكادر الطبي بحسب قول اهالي الضحية.هروب الطبيب المشرف على اجراء عملية علي خارج البلاد بعد ان اكدت تقارير الطب العدلي وجود تقاعس طبي واخطاء ادت الى الوفاة بحسب شهادة الاهالي الذين حملوا ادارة المستشفى مسؤولية التقصير.اللجوء الى القضاء هو السبيل الوحيد لاهالي الضحية الذين تنتظر قضيتهم تقرير ادارة المشفى، مناشدين الجهات الحكومية للتدخل ومحاسبة من يقوم بتجارة مالية على حساب ارواح الناس