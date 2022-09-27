امانة مجلس الوزراء تكرم الفرق التطوعية

مئة واثنان وثمانون مبادرة انبثق عنها قرابة ثلاثمئة عمل تطوعي، معلومات كشفت عنها الامانة العامة لمجلس الوزراء ، التي اعتمدت العشرين من صفر يوما للعمل التطوعي في العراقوتعتبر الجهات التطوعية بمختلف تصنيفاتها الرديف الاول للمؤسسات الحكومية ، لما تقدمه من مساندة ودعم لجميع القطاعات