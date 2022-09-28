في ميلادها الـ18 : السومرية قصة نجاح وثبات‎

هي فكرةٌ والفكرة لا تموت حتى اضحت بالصوت والصورة هي الحقيقة على الشاشة . السومرية في عامها الثامن عشر تروي قصة نجاحٍ بدأت في عام ألفين وأربعة والحكاية لم تنته بعدفي نشرات اخبارها ومنذ اول نشرة لها كان السبقُ الصحفي هو الخبر، والصورةُ من الحدث عبر شبكة مراسليها تُنقلُ كما هي بلا رتوش بخطاب وطني معتدل لا يميل لجهة على حساب جهة اخرى بل كان خطاباً حريصاً على مصلحة الوطن والمواطن وسط كمٍ هائلٍ من الخطابات إلا أنها وبجهود كوادرها في غرفة الأخبار اعتلت وتربعت على قمة المصداقيةسياسياً كانت للسومرية صولةٌ من البرامج الهادفة فمختزلُ الاحداث في المشهد السياسي والساحة المحلية كان واضحاً في برنامج بالمختزل عبر طرحٍ متوازن في الآراء وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصيةأما في علناً كلُ شيٍ كان معلناً وفق ضوابط حق الرد وسياقات الحوار الوطني الذي لطالما وضع النقاط على الحروف وقدم المعالجات للمشاكل السياسية من خلال ضيوفٍ كشفوا ما هو خلف الكواليس أما المخفي في ساعة حوارٍ فما عاد مخفيا واضحى علناوفي عشرين كان الحوار سياسيا خالصاً يلاحق الحدث اينما كان بطريقة حوارية نقاشية قال عنها اغلب الضيوف هي فسحة لقراءة المشهد من دون توترات وتشنجات على الرغم من سخونة الحديث مابين الضيوف في بعض الأحيانعقد وثماني سنوات لم تكن السومرية مرئيةٌ فقط ..بل كانت ومازالت مقروءةٌ ومسموعة عبر وكالتها الإخبارية السومرية نيوز وإذاعة سومر اف ام في رسالة منها مفادها اينما تكون معك أولا ً بأول، وعلى غرار نهجها الوطني تبقى السومرية تعاهد متابعيها بخبرٍ يقينٍ وصورةٍ من الحدث وصوتٍٍ صادحٍ بالحق لا يسكت على الباطل.