معاناة المواطن الأزلية: زحامات خانقة تعطّل مصالحه‎

شهدت بغداد زحامات خانقة سببت تعطلا بحركة السير ليطالب مواطنون الجهات المعنية بايجاد الحلول من اجل التخفيف من تكدس العجلات الذي بات لا يطاق على حد وصفهم.ساعتان او اكثر هو الوقت الذي استغرقه البغداديون اليوم للوصول لوجهتهم بعد الزحامات الخانقة التي ضربت العاصمة مسببة شللا شبه تام بحركة السير الذي اخر بدوره مصالحهم واعمالهمومن بين اكبر الشرائح المتضررة هم اصحاب سيارات الاجرة الذين قالوا بان عملهم بات لايجدي نفعا بسبب تلك الزحامات التي يستغرقون وقتا طويلا فيهاومنذ العام الفين وثلاثة الى الان ، ازدادت اعداد السيارات يوما بعد اخر فيما لم تتخذ الجهات المعنية تدابير او اجراءات تحد من تلك الكميات الداخلة او حتى تقوم بتوسيع الشوارع التي باتت تغص بالعجلات بل على العكس من ذلك تقوم بقطع الجسور وشطر العاصمة لنصفين مازاد الطين بلة