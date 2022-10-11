هل فقد العراقيون الأمل بالاحتجاجات الشعبية؟

يخيم اليأس على الاوساط الشعبية خاصة انه لا حلول قريبة لما يجري من مشكلات وخلافات سياسية تؤثر على اوضاع المواطنين، الذين يؤكدون بانه رغم تكرار مشهد الاحتجاجات الشعبية إلا انها باتت غير مجدية.ويرى كثيرون ضرورة ان تنظر الجهات الحكومية والقوى السياسية بصورة جادة في مطالب المواطنين للعمل على تحقيقها مهما كبرت او صغرت.ويجد مراقبون للشأن السياسي ضرورة ان تبتعد القوى السياسية عن السعي وراء مصالحها وتركز على تحقيق مايصبو اليه المواطنون الذين يدفعون ضريبة الفقر والبطالة وتردي مستوى الخدمات على مختلف الصعد.