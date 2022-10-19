صلاح الدين: الفساد وفشل الحكومات وراء سوء الخدمات‎‎

مازال سوء الخدمات يتصدر المشهد في محافظة صلاح الدين على الرغم من تغيير إداراتها بين الحين والآخر، إدارات تتوالى على الحكومة المحلية يراها الأهالي أنها تنتج الوعود دون تنفيذها مما يعانونه من انعدام لأبسط الخدمات.ميزانيات تتجدد في كل عام تدخل مبنى المحافظة يجهل الجميع مصيرها كما بينه مراقبون، مطالبين في الوقت نفسه بتحسين الواقع الخدمي وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين آملين بإدارة جديدة تنهض بواقعهم المرير .اختلفت الإدارات وبقي سوء الخدمات في مدن المحافظة على الرغم من الميزانيات الضخمة المخصصة لها، وواقعها المتردي خير دليل على فشل تلك الإدارات .