2022: لا مقاعد دراسية وطلاب يفترشون الأرض في بغداد!‎‎

واقع تربوي مأساوي يعيشه التلاميذ في اطراف العاصمة بغداد، رغم تعاقب الحكومات وصرف المليارات التي ذهبت ادراج الرياح من دون اي انجاز يذكرجالسون على الارض رغم كوننا في العام الفين واثنين وعشرين ، هذا هو حال الطلبة بمدرسة فدك في اطراف بغداد، التي اضطر تلاميذها لحمل "الحصيرة" معهم من اجل الجلوس عليها بدل افتراش الارض؟سقف من حديد وارض ترابية ووضع بائس يقول ذوو الطلبة بانهم سئموا منه، بعد هدم المدرسة التي كانت مشيدة ببناء طبيعي قبل اثني عشر عاما ولاسباب مجهولةويحمل الاهالي هنا مدير الاطراف ووزير التربية المسؤولية الكاملة، لواقع مرير تم فيه رصد المليارات التي ذهبت سدى دون انجاز يذكر