الجبهة التركمانية تطالب باستحقاقها الوزاري

يستمرّ الخلاف بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه المرّة يسجّل التركمان اعتراضهم على طريقة توزيع الحقائب الوزارية.ويؤكّد نوّاب في الجبهة انّ ثمة مسارات قانونية ودستورية سيتم اللجوء اليها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.وينتظر الجميع الكشف عن الكابينة الحكومية الجديدة، وسط تساؤلات عن شكلها فيما اذا كانت ستتضمن اختلافات عن سابقاتها من الحكومات.