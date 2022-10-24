ازدحامات خانقة في بغداد .. معاناة يومية تنتظر الحلول‎‎

ساعات يعيشها العراقيون كل يوم في الشوارع لاسيما بغداد بسبب أزمة مزمنة، فمع توجّه الموظفين إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية، والطلبة إلى الكليّات والمعاهد والمدارس، تشهد الشوارع اختناقاً مرورياً، تقابله حوادث سير تكاد تكون يومية، لأسباب تعددت ما بين مخالفات مرورية وتقصير جهات معنية.الجهات الحكومية تكشف بين الحين والاخر عن مشاريع وخطط من شأنها حلّ أزمة الاختناقات، وسط شروط شددت على تحقيقها لإنهاء هذا الملف، مشيرة الى ان بغداد تعاني من الزحامات المرورية منذ سنوات لأنها لم تشهد توسعة للطرق ولا مجسرات تفي بالغرض فضلا عن عشوائية كبيرة في دخول السيارات إلى البلاد إذ وصل إلى مليون وسبعمئة ألف مركبة.ويعزو اخرون الى ان أزمة الاختناقات سببها غياب المشاريع الجديدة والثقافة المرورية لدى المواطنين التي تؤدي الى الزحامات وكثرة الحوادث المرورية، إذ تسجل العديد من المخالفات بسبب عدم الالتزام بقواعد السير.أمّا دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات تؤكّد أنّ أسباب الزحامات متعدّدة أوّلها التزايد الكبير في اعداد السيّارات إضافة إلى غياب النقل العام، اذ يعتمد المواطنون بنسبة مئة بالمئة على النقل الخاص، وهذا يشكّل أزمة كبيرة، فيما حملت أمانة بغداد مسؤوليّة الطرق والمجسرات في العاصمة. في المقابل، يبقى تنفيذ مشروع مترو بغداد متوقفا بين النقل من جهة والمحافظة والامانة من جهة اخرى .