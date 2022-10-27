البصرة الأكثر تلوثا بالألغام على مستوى العالم‎‎

يصنف العراق من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، ويعود سبب ذلك إلى الحرب العراقية الإيرانية إبان ثمانينيات القرن الماضي وآثار احتلال تنظيم داعش لمحافظات عراقية في صيف العام الفين واربعة عشر، أكثر من ستة الاف كيلومتر مربع هي المساحات الملوثة بالألغام في عموم البلاد على الرغم من استمرار جهود دائرة شؤون الألغام وبالتعاون مع الجهد الوطني ومنظمات المجتمع المدني في إزالة أكثر من اربعة وخمسين بالمئة من هذه المساحة أي ما يقدر بالفين وسبعمئة كيلومتر.حملة ازاحة الألغام التي انطلقت بعد العام الفين وثلاثة في جميع مناطق البلاد اشرت بأنّ محافظة البصرة هي أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام والمقذوفات الحربية، إذ تقدر مساحة الأراضي الملوثة بها بأكثر من الفين ومئتين كيلومتر على الشريط الحدودي فيما تقف التحديات المالية حائلا على سير عمليات إزالة الالغام وترقب موافقة وزارة التخطيط على ميزانية بحدود اربعمئة مليون دولار، اذ تكلف عملية إزالة اللغم الواحد بحسب معنيين ثلاثمئة دولار.وخلال الفترة السابقة، سجلت المحافظات حوادث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات ، لا سيما ممن يمارسون الرعي في المناطق المفتوحة، إذ تعرضوا لتفجيرات المخلفات الحربية والألغام، ما دفع وزارة البيئة إلى وضع خطة وطنية واسعة للتخلص من مشكلة الألغام والأجسام غير المنفلقة التي خلفتها الحروب متعهدة بإنهاء الأزمة بحلول عام الفين وثمانية وعشرين.