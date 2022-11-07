وفد كردي يتوجه الى بغداد لبحث المشاكل العالقة‎‎

شروط عدّة وضعها الكرد على الإطار التنسيقي مقابل القبول بالتصويت على حكومة السوداني، فيما وعد الإطار بحلّ المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم وفقا لما كشفته مصادر كردية حيث أكّدت أنّ وفدا من الاقليم سيطير الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لبحث التفاهمات بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.ديوان رئاسة وزراء إقليم كردستان اشار الى توجّه وفد وزاري إلى بغداد يوم الثلاثاء أو الخميس المقبل بهدف التباحث حول جملة الحقوق التي تخصّ المكوّن الكردي التي اتفقت عليها الوفود الحزبية الكردية مع القوى السنية والشيعية في بغداد. ووفقا لنواب في الاتحاد الوطني فإن الكرد سيستعيدون مناصبهم التي وصفوها بالمسلوبة في صلاح الدين بطريقة تدريجية، بحسب الاستحقاق السكاني والانتخابي وتحقيق التوازن الإداري بما يضمن حقوق جميع المكوّنات.من جهته، أبدى تيار الحكمة تفاؤلاً بحلّ الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وذلك في رسالة بعثها زعيم التيار عمار الحكيم إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤكدا فيها المضي في مسار العمل مع باقي الشركاء بروح وطنية ومعبراً عن أمله بأن تكون هذه المناسبة بادرة خير لحلحلة الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.وتعدّ الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم