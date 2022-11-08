اهالي الاعظمية يشكون من تزايد بناء المجمعات

يشكو اهالي منطقة الاعظمية من تزايد بناء المجمعات السكنية والعمارات من قبل جهات مجهولة، مؤكّدين ان الاعمال تجري دون موافقات من قبل الجهات المختصة.

يبدو منظر هذه الابنية غير مألوف لدى اهالي منطقة الاعظمية، التي تشهد وبكثرة بناء العمارات والمجمّعات السكنية، يقول الاهالي ان ثمّة جهات غير معروفة تعمل على انشاء هذه المجمّعات وهو الامر الذي يفوق قدرة البنى التحتية للمنطقة، ما يتسبّب بضرر كبير على الناس.

ويؤكّد اخرون ان هذه المباني يجري تشييدها من دون موافقات اصولية من قبل الجهات المختصّة المسؤولة عن مراقبة الموضوع.

وتسعى هذه الجهات التي اشار اليها سكنة الاعظمية الى تحويل جنس منطقتهم من سكنية الى تجارية، رغم انّ ذلك سيعود بالضرر على الساكنين هناك.