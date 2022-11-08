معامل تدوير النفايات.. تحديات تواجه بيئة كربلاء

تعمل مديرية بلدية كربلاء على انشاء معمل لتدوير النفايات في خطوة لمواجهة الاخطار البيئية في المحافظة، فيما طالب مواطنون الحكومة المحلية بدخول شركات مختصّة لانشاء معامل التدوير.



حجم النفايات الكبير يمثّل مشكلة بيئية وصحية في محافظة كربلاء مع غياب معامل التدوير إذ تخلّف المحافظة الاف الأطنان من النفايات سنوياً ولا طاقة استيعابية لها. مواطنون طالبوا الحكومة المحلية بدخول شركات مختصّة لانشاء معامل لتدوير النفايات والاستفاده منها بعدّة مجالات منها الصناعي والزراعي.

مديرية بلدية كربلاء قطعت أشواطاً كبيرةً في استحصال الموافقات المطلوبة لإنشاء أول معمل لتدوير النفايات في المحافظة حيث تمَ تخصيص أكثرَ منْ أربعمئة دونمٍ للمشروع، فيما تحدّثت عن تشكيل لجان مختصّة لدراسة العروض المقّدّمة من الشركات الاستثماريّة.

تتفاقم أزمة التلوّث البيئي والصحي لاسيما بعد أن أظهرت تقارير دوليّة أنَ العراق من بين أكثر دول العالم تضرّراً منه وتبقى مشكلة تدوير النفايات واحدةً من التحديات التي لا تزال عصيةً على الحل.