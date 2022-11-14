سامراء: خدمات مهملة ومشاريع مجهولة المصير

تعاني مدينة سامراء اهمالا واضحا في تقديم الخدمات من الجهات المعنية فضلا عن توقّف العديد من المشاريع، فيما حمّل الاهالي إدارة محافظة صلاح الدين مسؤولية التقصير كونها الجهة الأساس في تنفيذ المشاريع.

المشهد أبلغ من التعبير هذا هو حال سامراء الذي لا يسرّ صديقا ولا عدوا، مواطنون حمّلوا إدارة المحافظة المسؤولية الكاملة عن التقصير في أداء المهام وعدم تنفيذ المشاريع التي خصّصت أموالها ولم تنجز متّهمين إياها بمحاربة المدينة على حدّ قولهم.

مشاريع متوقّفة وأخرى مجهولة المصير تسبّبت بواقع خدمي متردّ على مدى أكثر من عقد من الزمن، والإدارة المحليّة في المدينة تطالب بالدعم للنهوض بواقعها المرير.

قرية سامراء هكذا يطلق الأهالي على مدينتهم بعد ما أصابها من الضيم والحيف وغياب لأبسط الخدمات ليحمّل الاهالي إدارة المحافظة مسؤوليّة التقصير كونها الجهة الأساس في تنفيذ المشاريع.