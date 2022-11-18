الحكومة تستجيب سريعا لمناشدة أهالي الفضيلية

الجهد الخدمي والهندسي التابع للحكومة، يواصل زياراته الميدانية لمناطق العاصمة بغداد مستجيبا لمناشدات ساكنيها.

ما إن أطلق أهالي منطقة الفضيلية إحدى مناطق شرق العاصمة مناشدة تخص واقعهم الخدمي الذي يعيش تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات وتلكؤا واضحا في تنفيذ المشاريع المخصصة لهذه المنطقة، رئيس الوزراء وبمبادرة الجهد الخدمي يوجّه بمتابعة عاجلة وبتوصيات لاعادة العمل بشكل سريع بمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام مع تذليل العقبات امام الجهات المنفّذة لتلك المشاريع.

أهالي منطقه الفضيلية أثنوا على عمل فريق الجهد الخدمي ورئيس الوزراء لسرعة الاستجابة والتي بحسب قولهم لم تتعدى اربعا وعشرين ساعة حتى جاءهم الغيث باليات دوائر البلدية التابعة لهم.

إستجابة سريعة من قبل رئيس الوزراء لمناشدة أطلقها أهالي منطقة الفضيلية والتي لاقت ترحيب المتضررين منهم لاسيما بعد تلكؤ المشرع الخدمية منذ لفتره ليست بالقريبة.